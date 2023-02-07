Перший вихід в офіційній поїздці: королева Летиція обрала сукню в горох та туфлі-човники

Король та королева Іспанії прибули з офіційним візитом до Анголи.
Сьогодні, 7 лютого, короля Філіпа VI та королеву Летицію вітали президент Анголи Жоао Мануель Гонсалвеш Лоуренсу та його дружина Ана Афонсу Діас Лоуренсу на офіційному прийомі в палаці в Луанді.
На вітальній зустрічі Її Величність з'явилася в чорній сукні міді в білий горох, вона була взута в чорні шкіряні туфлі-човники. У її вухах були сережки з перлинним камінням, на обличчі виразний макіяж, а волосся розпущене.
Перша леді країни одягла строкатий жакет із баскою, квітковою аплікацією та стразами, і максіспідницю, а взута була в бежеві туфлі-човники на підборах. Її волосся було укладене в зачіску, у вухах були сережки, на зап'ясті золотий годинник, а на пальці дві каблучки.
Деякий час, поки король Філіп займався державними справами, його дружина Летиція провела з першою леді Анголи, економісткою за освітою та активною захисницею прав жінок.
Скільки триватиме ця королівська подорож - наразі невідомо.
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