Перший вихід як дружини прем'єр-міністра: Керрі Джонсон відвідала G7

Новоспечена дружина британського прем'єр-міністра супроводжувала чоловіка на саміті.

Сьогодні, 11 червня, у Великій Британії відкривається саміт "Великої сімки", який відбудеться у місті Карбіс-Бей, що в графстві Корнуолл на південному заході Англії. Зокрема Велик Британія прийме лідерів із США, Японії, Німеччини, Франції, Італії та Канади.

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Зустрічав гостей з різних країн прем'єр-міністр країни Борис Джонсон і його дружина Керрі. Одними з перших прибулих іноземних лідерів став президент США Джо Байден і його дружина Джилл.

Поки президенти займалися підписанням нової Атлантичної хартії, Джилл Байден і Кері Джонсон мило проводили час, спілкуючись і гуляли графством Корнуолл. Зокрема вони пройшлися пляжем і Керрі познайомила першу леді зі своїм однорічним сином Вілфредом.

Керрі Джонсон, Борис Джонсон, Джо Байден, Джилл Байден / Associated Press

Це перший великий публічний захід для місіс Джонсон відтоді, як вона вийшла заміж за прем'єр-міністра на секретній церемонії минулого місяця. Для заходу вона вирішила вибрати яскраву червону сукню від LK Bennett з рукавами-ліхтариками і ґудзиками. Прикрашав вбрання дружини прем'єр-міністра невеликої бант на шиї.

Керрі Джонсон, Борис Джонсон, Джо Байден, Джилл Байден / Associated Press

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