Перший виїзд після весілля: принцеса Раджва та кронпринц Хусейн відвідали Нью-Йорк

Кронпринц Хусейн та його дружина принцеса Раджва перебувають з візитом у Нью-Йорку.

Старший син королеви Ранії та короля Абдалли II – майбутній король Йорданії кронпринц Хусейн разом зі своєю дружиною Раджвою приїхали до США. Знімками із заходу принц поділився на своїй сторінці у Instagram.

"З сьогоднішніх зустрічей із членами Конгресу на Капітолійському пагорбі. Ми обговорили стратегічне партнерство між Йорданією та США, регіональні події та співробітництво в галузі кібербезпеки", — написав у підписі до фото Хусейн.

Принцеса Раджва приїхала на зустріч у блузі Pedernal з коміром-воронкою кольору слонової кістки Edeline Lee, у неї було розпущене та акуратно укладене хвилями волосся та легкий макіяж на обличчі. Кронпринц був у синьому костюмі, білій сорочці та краватці у квітковий принт.

Нагадаємо, у Нью-Йорку у цей час перебувала і королева Ранія. В оливковій сукні Її Величність приїжджала на знымання ранкового шоу, а також відвідала кілька інших ділових зустрічей.

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