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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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465
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Перший рік життя у фотографіях: принцеса Іман відсвяткувала день народження

Королівська родина Йорданії відсвяткувала важливу подію — перший день народження принцеси Іман.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Кронпринц Хусейн з дочкою принцесою Іман

Кронпринц Хусейн з дочкою принцесою Іман / © Instagram королеви Ранії

Принцеса Іман — поки що єдина дочка принцеси Раджви та спадкового принца Хусейна, також є першою онукою короля Абдалли II та королеви Ранії. 3 серпня їй виповнився один рік.

Кронпринц Хусейн та його дружина принцеса Раджва вперше стали батьками 3 серпня 2024 року. Того дня Королівське Хашимітське подвір’я оголосило, що новоспечені батьки назвали свою дочку Іман бинт Аль-Хусейн. Дівчинка також здобула титул Її королівської Високості та титул принцеси.

Кронпринц Хусейн з дочкою принцесою Іман / © Instagram королеви Ранії

Кронпринц Хусейн з дочкою принцесою Іман / © Instagram королеви Ранії

На жаль, батьки не показали нове фото дочки, що підросла, тому ми згадуємо її появи на публіці за минулий рік.

Кронпринц Хусейн та принцеса Іман

Кронпринц Хусейн та принцеса Іман

Король Абдалла II і принцеса Іман / © Instagram кронпринца Хусейна

Король Абдалла II і принцеса Іман / © Instagram кронпринца Хусейна

Кронпринц Хусейн та принцеса Іман / © Instagram кронпринца Хусейна

Кронпринц Хусейн та принцеса Іман / © Instagram кронпринца Хусейна

Кронпринц Хусейн і принцеса Раджва з дочкою принцесою Іман / © Instagram кронпринца Хусейна

Кронпринц Хусейн і принцеса Раджва з дочкою принцесою Іман / © Instagram кронпринца Хусейна

Кронпринц Хусейн і принцеса Раджва з дочкою принцесою Іман / © Getty Images

Кронпринц Хусейн і принцеса Раджва з дочкою принцесою Іман / © Getty Images

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