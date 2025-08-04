- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 465
- Час на прочитання
- 1 хв
Перший рік життя у фотографіях: принцеса Іман відсвяткувала день народження
Королівська родина Йорданії відсвяткувала важливу подію — перший день народження принцеси Іман.
Принцеса Іман — поки що єдина дочка принцеси Раджви та спадкового принца Хусейна, також є першою онукою короля Абдалли II та королеви Ранії. 3 серпня їй виповнився один рік.
Кронпринц Хусейн та його дружина принцеса Раджва вперше стали батьками 3 серпня 2024 року. Того дня Королівське Хашимітське подвір’я оголосило, що новоспечені батьки назвали свою дочку Іман бинт Аль-Хусейн. Дівчинка також здобула титул Її королівської Високості та титул принцеси.
На жаль, батьки не показали нове фото дочки, що підросла, тому ми згадуємо її появи на публіці за минулий рік.