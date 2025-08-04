Перший рік життя у фотографіях: принцеса Іман відсвяткувала день народження

Кронпринц Хусейн з дочкою принцесою Іман / © Instagram королеви Ранії

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Принцеса Іман — поки що єдина дочка принцеси Раджви та спадкового принца Хусейна, також є першою онукою короля Абдалли II та королеви Ранії. 3 серпня їй виповнився один рік.

Кронпринц Хусейн та його дружина принцеса Раджва вперше стали батьками 3 серпня 2024 року. Того дня Королівське Хашимітське подвір’я оголосило, що новоспечені батьки назвали свою дочку Іман бинт Аль-Хусейн. Дівчинка також здобула титул Її королівської Високості та титул принцеси.

Кронпринц Хусейн з дочкою принцесою Іман / © Instagram королеви Ранії

На жаль, батьки не показали нове фото дочки, що підросла, тому ми згадуємо її появи на публіці за минулий рік.

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Кронпринц Хусейн та принцеса Іман

Король Абдалла II і принцеса Іман / © Instagram кронпринца Хусейна

Кронпринц Хусейн та принцеса Іман / © Instagram кронпринца Хусейна

Кронпринц Хусейн і принцеса Раджва з дочкою принцесою Іман / © Instagram кронпринца Хусейна

Кронпринц Хусейн і принцеса Раджва з дочкою принцесою Іман / © Getty Images