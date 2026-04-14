- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 82
- Час на прочитання
- 2 хв
Перший візит за вісім років: Меган Маркл та принц Гаррі прибули до Австралії
Герцог і герцогиня Сассекські прибули до Мельбурна 14 квітня за місцевим часом, здійснивши свій перший візит до Австралії за вісім років.
Свій візит до країни пара розпочала з відвідування Королівської дитячої лікарні у Мельбурні. Там їх вітали сотні пацієнтів, їхні сім'ї та співробітники, які вишиковувалися в чергу, заповнювали балкони та спостерігали з вікон офісів.
Королівська дитяча лікарня, як її називають у просторіччі, лікує юних пацієнтів у Вікторії, Тасманії, південній частині Нового Південного Уельсу, по всій Австралії та навіть за кордоном уже понад 150 років.
Цей медичний центр, одна з провідних дитячих лікарень країни, — це той самий центр, який раніше відвідували і батьки принца Гаррі.
У жовтні 1985 року майбутній король Чарльз та принцеса Діана відвідали спеціалізовану лікарню в Мельбурні під час свого 13-денного візиту до Австралії. Вони наслідували приклад королеви Єлизавети, яка раніше також відвідувала цей провідний центр педіатричної допомоги.
Меган була в елегантній темно-синій сукні від Karen Gee, створеній за участю австралійського дизайнера, та туфлях-човниках від Dior. Вона доповнила образ браслетом Love із жовтого золота від Сartier та годинником Tank Française із золота від Сartier – комплект принцеси Діани. Також на її пальці була лише обручка з валлійського золота. Вона одягла золоті сережки, зробила виразний макіяж, а волосся зібрала у високий хвіст.
Востаннє пара відвідувала Австралію у жовтні 2018 року в рамках офіційного королівського туру, який включав відвідування Ігор Invictus у Сіднеї. Під час поїздки пара оголосила про вагітність Меган принцом Арчі.
Також пара побувала у притулку для безпритульних жінок та жертв домашнього насильства McAuley Community Services for Women у Футскреї, передмісті Мельбурна.
А пізніше пара Сассекських прибула до Австралійського національного музею ветеранів мистецтв у Саутбанку, у Мельбурні.
Це друга робоча подорож Гаррі та Меган цього року після поїздки до Йорданії у лютому.