Перший вихід під час вагітності: принцесу Євгенію папараці заскочили в Лондоні
36-річна британська принцеса, племінниця короля Чарльза, нещодавно оголосила, що чекає на третю дитину. Ймовірно, саме з її вагітністю була пов'язана така тривала відсутність принцеси на публіці.
Євгенія вперше з'явилася на публіці після оголошення про вагітність і це зазнімкували папараці.
Принцеса Євгенія обрала повсякденний образ свого першого виходу на публіку. Вона одягла максісукню та куртку-бомбер від Zara, а взута була в кросівки від Nike. У неї на плечі була сумка, на обличчі сонцезахисні окуляри, а на шиї золотий ланцюжок.
Цей вихід у світ став першою публічною появою принцеси після того, як Букінгемський палац оголосив про те, що вона чекає на третю дитину від свого чоловіка Джека Бруксбенка. Тоді Євгенія поділилася знімком своїх старших синів – Августа та Ернеста показавши, як вони тримають у руках її знімок УЗД.