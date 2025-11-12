Перший вихід після скандалу з титулами: принцеса Беатріс приїхала з візитом до Лондонської лікарні

Принцеса Беатріс / © Getty Images

Реклама

Принцеса Беатріс, покровителька благодійної організації Borne, відвідала дослідницькі лабораторії Borne у лондонській лікарні Челсі та Вестмінстера, щоб дізнатися більше про новаторську роботу благодійної організації щодо запобігання передчасним пологам.

Тема передчасних пологів для Беатріс близька, оскільки її молодша дочка Афіна народила на кілька тижнів раніше запланованого терміну, а сама Беатріс писала про це відверте есе для британського Vogue.

Принцеса Беатріс / © Getty Images

На заході Беатріс з’явилася у сукні міді з розкльошеним кроєм ME+EM поверх якої одягла білий халат. Принцеса пройшлася дослідницькими лабораторіями, дізнаючись більше про роботу благодійної організації.

Реклама

Візит принцеси Беатріс відбувся одразу після того, як джерело повідомило виданню Sun, що її мати — Сара Фергюсон — «занепокоєна» за своїх дочок через все, що сталося з нею та її ексчоловіком Ендрю за останні кілька тижнів. Проте, вже відомо, що король Чарльз не планує позбавляти титулів своїх племінниць — Беатріс і Євгенію і вони так само іменуватимуться принцесами Йоркськими.