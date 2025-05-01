ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
440
Час на прочитання
1 хв

Перший вихід з дочкою: принцеса Софія з принцесою Інес на руках на святкуванні дня народження короля Швеції

Святкування дня народження короля Карла XVI Густава, яке відбулося 30 квітня, стало також визначною подією для принцеси Швеції Інес — новонародженої дочки принца Карла Філіпа та принцеси Софії.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Софія з дочкою Інес

Принцеса Софія з дочкою Інес / © Getty Images

30 квітня король Швеції відсвяткував свій 79-й день народження, який супроводжувався традиційним святкуванням Збройних сил у зовнішньому дворі Королівського палацу у Стокгольмі та появою королівської родини на балконі.

Принцеса Софія, яка два місяці тому народила четверту дитину, з’явилася разом із чоловіком, новонародженою дочкою та синами на балконі палацу. Це дебютний вихід для маленької принцеси Інес.

Принцеса Софія з донькою принцесою Інес / © Getty Images

Принцеса Софія з донькою принцесою Інес / © Getty Images

Софія була одягнена в біле пальто, волосся зібрала шпилькою з чорним бантом, зробила легкий макіяж і одягла золоту підвіску з кулоном. Маленьку доньку вона тримала на руках і обличчя дитини було не видно, втім, Софія та її чоловік Карл Філіп у перші ж дні показали фото доньки публіці.

Поруч із Софією стояли старші сини — Олександр та Габріель, а ось молодший Джуліан був відсутній.

Принцеса Софія з дочкою Інес, її чоловік принц Карл Філіп та їх старші сини / © Getty Images

Принцеса Софія з дочкою Інес, її чоловік принц Карл Філіп та їх старші сини / © Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що шведський королівський палац оголосив, коли відбудеться церемонія хрещення принцеси Інес.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie