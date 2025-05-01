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Перший вихід з дочкою: принцеса Софія з принцесою Інес на руках на святкуванні дня народження короля Швеції
Святкування дня народження короля Карла XVI Густава, яке відбулося 30 квітня, стало також визначною подією для принцеси Швеції Інес — новонародженої дочки принца Карла Філіпа та принцеси Софії.
30 квітня король Швеції відсвяткував свій 79-й день народження, який супроводжувався традиційним святкуванням Збройних сил у зовнішньому дворі Королівського палацу у Стокгольмі та появою королівської родини на балконі.
Принцеса Софія, яка два місяці тому народила четверту дитину, з’явилася разом із чоловіком, новонародженою дочкою та синами на балконі палацу. Це дебютний вихід для маленької принцеси Інес.
Софія була одягнена в біле пальто, волосся зібрала шпилькою з чорним бантом, зробила легкий макіяж і одягла золоту підвіску з кулоном. Маленьку доньку вона тримала на руках і обличчя дитини було не видно, втім, Софія та її чоловік Карл Філіп у перші ж дні показали фото доньки публіці.
Поруч із Софією стояли старші сини — Олександр та Габріель, а ось молодший Джуліан був відсутній.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що шведський королівський палац оголосив, коли відбудеться церемонія хрещення принцеси Інес.