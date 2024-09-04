Перукар принцеси Діани назвав її найневдалішу зачіску: який вона мала вигляд

У новій книжці Річард Далтон, який працював з принцесою Уельською протягом десяти років, називає її весільну зачіску 1981 року "катастрофою".

Пан Далтон не працював з принцесою Уельською протягом шести років до моменту її смерті, він пішов із цієї роботи 1991 року після десятиліття служби, і завжди дбайливо зберігав спогади про неї.

Весілля принцеси Діани та принца Чарльза, 29 липня 1981 рік / Фото: Associated Press

Тепер за підтримки своєї подруги Рене Плант, кураторки Музею принцеси Діани, Далтон поділився цими спогадами у своїй новій книжці "Вся справа у волоссі: моє десятиліття з Діаною", пропонуючи ніколи раніше не розказані історії про улюблену королівську особу, пише People.

"Як вірний підданий королівської сім'ї, я ніколи не ділився нічим привселюдно досі, щоб захистити її. Мені 76 років, стільки, скільки королю Чарльзу, і я хотів задокументувати свою справжню історію. Тепер я почуваюся комфортно — минуло 27 років, і ніщо в моїй книжці не завдає шкоди характеру Діани. Це просто чудові спогади", — каже перукар.

Весілля принцеси Діани та принца Чарльза / Фото: Getty Images

Річард відповідав за зачіску Діани перед її весіллям із принцом Чарльзом 29 липня 1981 року, хоча він і не був тим, хто робив їй укладання того важливого дня. Це завдання виконав його колега Кевін Шенлі. У книжці Далтон називає весільну зачіску Діани "катастрофою" — і каже, що наречена була з ним згодна.

Весілля принцеси Діани та принца Чарльза / Фото: Associated Press

"Діана сказала мені, що хотіла б провести весілля ще раз, щоб "зробити правильну зачіску. Однак вона жодного разу не згадала про будь-які інші прикрощі, поки я робив їй зачіску", — пише перукар. Більше жодних подробиць про те, чому ж ця зачіска була так названа, не повідомляється.

Весілля принцеси Діани та принца Чарльза / Фото: Associated Press

Раніше ми розповідали, яка зачіска принцеси Діани розлютила королеву Єлизавету II.

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