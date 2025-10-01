ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Перукар принцеси Діани зробив сенсаційну заяву про її сина — принца Гаррі

Річард Далтон працював із принцесою Уельською від 1981 до 1990 року.

Принцеса Діана

Принцеса Діана / © Associated Press

Це був саме той період, коли в британській пресі активно циркулювали чутки про те, що принц Гаррі (молодший син принцеси Діани) не є сином принца Уельського Чарльза (тодішнього чоловіка Діани).

Колишній перукар, тісно пов’язаний із покійною принцесою, поділився рідкісною історією про характерний рудий колір волосся сім’ї Спенсерів і прокоментував чутки, пов’язані з принцом Гаррі. У той час однією із найболісніших для Діани чуток у таблоїдах стосувався походження її молодшого сина, принца Гаррі. ЗМІ стверджували, що батьком молодшого сина леді Ді був не принц Чарльз, а майор Джеймс Г’юїтт, зокрема, тому, що у юного принца було руде волосся.

Принц Чарльз, принци Вільям і Гаррі і принцеса Діана / © Associated Press

Принц Чарльз, принци Вільям і Гаррі і принцеса Діана / © Associated Press

Але містер Далтон розвіяв чутки, зазначивши, що руде волосся було звичайним явищем у сім’ї Спенсерів, пише журнал People.

«Коли я стриг брата Діани, Чарльза Спенсера, його волосся було яскраво-рудим. Леді Сара (сестра Діани) також була рудою», — зазначає перукар. «У Спенсерів виразно було руде волосся. Але в той час я не міг сказати: „Привіт, у Чарльза Спенсера було руде волосся“.

Принц Гаррі / © Associated Press

Принц Гаррі / © Associated Press

До речі, принц Гаррі теж одного разу в інтерв’ю відзначив напрочуд сильний рудий ген сім’ї Спенсерів. Двоє його дітей — принц Арчі та принцеса Лілібет мають руде волосся.

Нагадаємо, раніше ми згадували, які зачіски носила принцеса Діана і чому не любила довге волосся.

