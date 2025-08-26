ТСН у соціальних мережах

Перукарі схвалюють: принцеса Уельська Кейт змінила колір волосся

Днями принца та принцесу Уельських сфотографували у Шотландії, коли вони відвідували церкву Краті-Кірк разом із дітьми.

Принцеса Уельська Кейт

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Королівські експерти, розглядаючи фотографії, усі в один голос стверджують, що тепер зачіска Кейт має зовсім інакший вигляд. Її довгі локони стали світлішими і такий ефект є результатом літа, проведеного на сонці.

Повідомлялося, що у липні родина Уельських провела відпустку на Кефалонії на своїй яхті, курсуючи навколо грецьких островів. Морська вода, повітря та сонце могли так вплинути на волосся принцеси, освітлюючи його і надавши «забарвлений ефект».

Новий відтінок волосся принцеси Уельської Кейт / © Getty Images

Новий відтінок волосся принцеси Уельської Кейт / © Getty Images

Погода у Великій Британії також була спекотною і досягала 34 градусів, також могла зіграти свою роль у тому, що волосся принцеси стало світлішим.

Сара Гедсдон, незалежна стилістка, розповіла Daily Mail, що у Кейт та її перукарів правильна стратегія.

Принц Вільям і принцеса Кейт / © Getty Images

Принц Вільям і принцеса Кейт / © Getty Images

«Оскільки Кейт приймає природні зміни, що відбуваються з віком, такі як збільшення кількості сивих пасм, вона внесла продумані зміни до своєї стратегії фарбування волосся. Замість того, щоб зафарбовувати сивину темнішими фарбами, які вимагають більш частого догляду, вона обрала світліший, плавніший тон. Такий підхід не тільки надає її волоссю м’якший і природніший вигляд, але й допомагає непомітно замаскувати сивину, не вимагаючи особливого догляду».

Раніше принцеса Кейт носила темніші локони / © Associated Press

Раніше принцеса Кейт носила темніші локони / © Associated Press

Нагадаємо, ще в травні ми писали, що принцеса Кейт трохи змінила колір волосся. Вона звернулася до колориста і додала світлих пасм своєму довгому каштановому волоссю.

