Пес Патрон і Monatik вчать школярів, як правильно поводитися, якщо знайшли міни чи боєприпаси

Відомий собака-піротехнік і український артист взяли участь в онлайн-уроках з мінної безпеки.

Пес Патрон разом із Monatik та рятувальником Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) знявся у повчальних інтерактивних онлайн-уроках на тему мінної безпеки.

Триває урок всього 15 хвилин, але він містить цікаві завдання, мультики і відео, які допоможуть дітям дізнатися, як відрізняти вибухонебезпечні предмети, де вони можуть лежати, які знаки попереджають про них та яких правил безпечної поведінки потрібно дотримуватись, якщо побачив міну чи боєприпас.

Щоб подивитися урок з мінної безпеки для молодших школярів, тисніть сюди.

Щоб подивитися урок для старших школярів, тисніть сюди.

Нагадаємо, раніше Патрон показав підписникам, чим він займався після вечері вдома.

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