До сліз: пес Патрон поділився ілюстраціями, на яких зображені загиблі українці

Останні кілька днів уся країна шокована цинічними ракетними ударами росіян по Дніпру і Запоріжжю, внаслідок яких загинуло багато українців, серед них і діти.

Пес Патрон опублікував на своїй сторінці в Instagram сумне відео, яке складається із щемливих ілюстрацій авторства Olga Wilson. На них зображені ангели цивільних людей, які загинули від рук росіян.

У відео можна побачити і загиблу родину у Дніпрі та їхнього пса, який єдиний вижив у цій трагедії, він сидів на руїнах і вив. І людей із гуманітарної колони у Запоріжжі, які їхали забрати своїх родичів чи везли їм продукти та ліки. І жінку з Бучі, фото руки якої стало одним із символів "Бучанської різанини".

"Янголи. Ілюстрації @0lga.art", - підписане відео.

Нагадаємо, раніше Патрон сфотографувався за кермом автомобіля.

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