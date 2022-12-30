Пес Патрон поділився своїм фото і розповів про нові знайомства у відрядженні

Пес-піротехнік Патрон опублікував в Instagram своє нове фото, на якому він зазнімкований у службовому жилеті на вулиці. Чотирилапа зірка також розповіла, що у відрядженні він познайомився з місцевими собаками. Патрон розповів, як він з ними знаходив спільну мову.

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

"Ось це знаєте, коли ти живеш-собі спокійно в селі, а тут на вихідні приїжджають ось ті "міські". То вони на мене саме так і дивляться. "Боже, манікюр, звідки ти взявся".

Я не сильно щоб задавака, зі всіма познайомився, вітаюсь щодня. Кажу, що тимчасово буду з ними тусити (в собак, як в мафії: треба першим ділом знайти головного, і поцілувати йому перстень, інакше діла не буде). А вони як давай сміятись. Питають чого я в одязі, чого я прив'язаний до людини якимсь мотузком. А це, щоб ви розуміли, вуличні пси. Тобто, історія, що я сам придумав цю амуніцію, і що я пес-сапер, і то моя розгрузка для роботи - не підходить. Я навіть і не брався розповідати як я бачився з Президентом, бо вони б животи понадривали, і не повірили б", - поділився пес.

Ще Патрон зізнався, що поки у нього нових друзів немає. Грається він із людьми, хоча пес жаліється, що вони це роблять не так довго, як би йому хотілося.

"Сьогодні весь день працювали в болоті під дощем, і добряче потомились. Вони. Я ж подрімав 20 хвилин, і вже готовий знову бігати. Але Михайло заповнює якісь документи важливі, а всі інші погрались зі мною всього дві години, і кажуть найгірше, що може почути пес в самому розквіті сил з м'ячем в зубах: відстань.

Добре, що у мене є ви. То хочу спитати як у вас минув день. Всім молодий і завзятий лизь", - написав Патрон.

Нагадаємо, минулого разу пес-сапер показав світлину зі своїм господарем і заінтригував хорошими новинами.

Читайте також: