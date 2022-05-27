Пес Патрон похизувався патріотичним повідцем і поділився мрією про Дорофєєву

Джек-рассел-тер'єр не соромиться зізнаватися у своїх бажаннях.

Зірка соцмереж пес Патрон опублікував в Instagram свої нові знімки. Він похизувався новим патріотичним повідцем – синьо-жовтим.

Пес Патрон/Instagram patron_dsns

Собаці влаштували невеликий фотосет в обновці. На Патронові також був його службовий бронежилет.

Пес Патрон/Instagram patron_dsns

На одній зі світлин пес має засмучений вигляд. А занудьгував він через те, що його бажання поки що не здійснилося. Патрон мріє лизнути Надю Дорофєєву, про що неодноразово зізнавався фоловерам у соцмережі.

Пес Патрон/Instagram patron_dsns

"Лежу і думаю: мін багато вже знайшов, а ось лизьнути Дорофєєву і зробити з нею фото, ще не вдалося…", - йдеться у підписі до фото.

Нагадаємо, нещодавно відомий кіт Степан із Харкова потрапив в обійми до Тіни Кароль у Каннах. На знімках артистка обіймає і цілує щасливого котика.

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