Пес Патрон похизувався патріотичним повідцем і поділився мрією про Дорофєєву

Джек-рассел-тер'єр не соромиться зізнаватися у своїх бажаннях.
Зірка соцмереж пес Патрон опублікував в Instagram свої нові знімки. Він похизувався новим патріотичним повідцем – синьо-жовтим.
Собаці влаштували невеликий фотосет в обновці. На Патронові також був його службовий бронежилет.
На одній зі світлин пес має засмучений вигляд. А занудьгував він через те, що його бажання поки що не здійснилося. Патрон мріє лизнути Надю Дорофєєву, про що неодноразово зізнавався фоловерам у соцмережі.
"Лежу і думаю: мін багато вже знайшов, а ось лизьнути Дорофєєву і зробити з нею фото, ще не вдалося…", - йдеться у підписі до фото.
Нагадаємо, нещодавно відомий кіт Степан із Харкова потрапив в обійми до Тіни Кароль у Каннах. На знімках артистка обіймає і цілує щасливого котика.
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