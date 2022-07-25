Пес Патрон показав друга, який на нього дуже схожий

Пес Патрон опублікував в Instagram світлину зі своїм другом, який дуже на нього схожий. Їх зазнімкували у той момент, коли вони гралися і обіймалися.

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

У дописі собака поділився міркуваннями про дружбу.

"А ви відчули, як з початку повномасштабної війни стало зрозуміло, хто друг, а хто просто так, знайомий? Хто тобі близький по духу, а хто не вартий навіть секунди твого часу? Пам‘ятаєте, якими цінними були ось ці повідомлення: "Як ти"? Зараз вони кудись зникають чи у вас ще є?" – написав Патрон.

Нагадаємо, раніше пес показав знімок зі служби, на якому він був із висолопленим язиком.

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