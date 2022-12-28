Пес Патрон показав фото зі своїм господарем і заінтригував хорошими новинами

Пес-сапер Патрон опублікував в Instagram знімок зі своїм господарем Михайлом. Їх сфотографували під час відрядження. На них була службова форма.

Чотирилапа зірка розповіла, що у них все добре, вони працюють і часу для фотографування у них майже немає. Але для любих підписників і на прохання його перекладачки вони все ж таки постаралися зробити світлину.

Пес Патрон і Михайло / Фото: Instagram пса Патрона

А ще Патрон заінтригував фоловерів, що зовсім скоро поділиться з ними хорошими новинами.

"Ми з Михайлом передаємо вам привіт з чудового якогось населеного пункту (нема вказівників, то я й не знаю назви де ми сьогодні працювали).

У нас все гаразд! Працюємо, я щасливий. Люблю дуже свою роботу, а тут ще й стільки всього нового і цікавого.

Перекладачка написує нам: "Ну дайте фото, там люди хвилюються як ви там!". Пробачте, але там де ми зараз у відрядженні - просто ніколи фоткатись. Та й незручно перед іншими саперами.

Ох, маю такі новини для вас! Скажу зовсім скоро. Вони дуже-дуже чудові", - написав пес.

Нагадаємо, раніше в Instagram Патрона від його імені написав допис його друг - кіт Том, який розповів про благодійну місію.

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