Пес Патрон показав нові світлини і похизувався нагородою

Відомий джек-рассел-тер'єр отримав нову нагороду.

Пес-сапер Патрон отримав нову нагороду від ірландського клубу собаківництва – "Золота лапа". Тільки-но її йому доставили, він одразу ж зробив світлину і показав своїм підписникам.

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

"Тепер у мене є "Золота лапа". Нею я був нагороджений в Ірландії @irishkennelclub кілька тижнів тому. Але хотів розповісти коли вже триматиму її у своїх лапах. (Уявіть, що я стою на сцені).

Я хочу присвятити цю нагороду всім службовим собакам України. Я справжній фанат вашої мужності і праці. Я мрію колись з вами всіма понюхатись. І маю честь бути з вами одного роду. А собачому роду — нема переводу!" – написав Патрон.

А ще собака показав свої нові знімки, на яких він має ну дуже милий вигляд. Фоловери Патрона у захваті від фото.

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

"Який гарний Патрончик!", "Ну який же красунчик", "Ти такий класний", "Який ти, Патрошенька, солоденький! Люблю", "Патрончику, ти дуже класний песик, я тебе обожнюю", "Які розумні оченята", - написали підписники у коментарях.

Раніше Патрон поділився з підписниками цікавим способом заохочення до виконання потрібних справ.

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