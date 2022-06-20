Пес Патрон показав новий знімок і розповів про свій метод заохочення

Відомий собака-піротехнік поділився з підписниками цікавим способом заохочення до виконання потрібних справ.

Пес-сапер Патрон потішив фоловерів своєю новою світлиною, на якій він зазнімкований під час служби у жилетці з шевроном.

У дописі собака вирішив поділитися своїм дієвим способом заохочення. Патрон розповів, що за хорошу його роботу і знахідки мін та снарядів його частують смачним сиром. Тож Пес пропонує своїм підписникам тішити себе чимось смачненьким за кожну виконану справу чи завдання.

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

"Не знаю чи ви вже чули, що я обожнюю сир. Мені його не дозволяють тлумити просто-так: лише за знайдені міни і снаряди. Святі каченята, який же він смачний той сир!

Так мене і тренували знаходити всілякі вибухонебезпечні предмети. Я розпізнаю їхній запах, бо мені під час занять давали понюхати ємності з різним вмістом. Якщо я обирав правильно - мені давали смаколик. Мені довго пояснювати не треба, якщо за це дають щось смачне.

І я вирішив вам розповісти про це, бо може ви хочете в черговий раз почати бігати, чи більше читати, чи перестати гризти нігті - використовуйте "Метод Патрона". Зробили те, що запланували - дайте собі смаколик. А без цього - ні-ні. І так у вас буде асоціюватись нова бажана звичка з чимось ням-ням.

Може марафон влаштувати? Буду сидіти такий важливий і розповідати про "10 кроків, щоб знайти їжака" або "Стань для господаря нормальним псом". (В останньому відсилочка була до Скрябіна: "Стань для батька нормальним сином")" – написав Патрон.

Раніше пес зізнався про свою затію під час візиту президента Франції Емануеля Макрона до України.

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