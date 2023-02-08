Пес Патрон показав, що він зробив із котом Вєньою, який захопив його лежанку та іграшки

Собака-піротехнік потішив підписників домашнім відео.
Пес Патрон опублікував в Instagram нове відео. Він показав, що зробив із сільським котом Вєньою, який захопив його лежанку та іграшки вдома, поки той був у відрядженні.
Повернувшись додому Патрон розізлився і хотів розібратися з котом, але потім він згадав, що Вєня хворий, тож вирішив допомогти йому одужати. Пес почав лизькати кота.
"Зрозумів, що йому треба догляд і любов. І моє серце розтануло. Лікував його лизями. Сподіваюсь, допоможе! Даруйте турботу", - написав собака.
Нагадаємо, раніше пес Патрон показав свою улюблену іграшку, з якою спить.
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