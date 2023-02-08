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Пес Патрон показав, що він зробив із котом Вєньою, який захопив його лежанку та іграшки

Пес Патрон показав, що він зробив із котом Вєньою, який захопив його лежанку та іграшки

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
2289
Час на прочитання
1 хв
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Пес Патрон показав, що він зробив із котом Вєньою, який захопив його лежанку та іграшки

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

Собака-піротехнік потішив підписників домашнім відео.

Пес Патрон опублікував в Instagram нове відео. Він показав, що зробив із сільським котом Вєньою, який захопив його лежанку та іграшки вдома, поки той був у відрядженні.

Повернувшись додому Патрон розізлився і хотів розібратися з котом, але потім він згадав, що Вєня хворий, тож вирішив допомогти йому одужати. Пес почав лизькати кота.

"Зрозумів, що йому треба догляд і любов. І моє серце розтануло. Лікував його лизями. Сподіваюсь, допоможе! Даруйте турботу", - написав собака.

Нагадаємо, раніше пес Патрон показав свою улюблену іграшку, з якою спить.

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Дата публікації
Перегляди
2289
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