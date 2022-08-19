Пес Патрон показав свою домашню світлину

Пес Патрон опублікував в Instagram свою нову світлину, зроблену вдома під час відпочинку. У дописі він написав про турботу свого господаря.

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

"Коли я хворію або мені потрібно дати вітамінку — моя людина починає буквально танцювати довколо мене. А я такий "ні, не хочу!" Бачили б ви Михайла у ці моменти. І "поїзд чух-чух-чух", і "мушка летить", і "де котик?!" Потім я йому довзоляю мені згодувати вітамінку, і він так тішиться собою. Навіть коли нове звання отримав на роботі так не тішився!

І це все про турботу. Щоб зробити тому, кого любиш щось приємне. Щоб наче своїми вчинками міцно-преміцно обійняти", - написав собака.

Ще Патрон розповів про благодійну ініціативу для допомоги тваринам із притулку, які постраждали від війни. Всі подробиці він зазначив у дописі.

Нагадаємо, нещодавно собака-сапер Патрон зустрівся із Надею Дорофєєвою і показав знімки у її обіймах.

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