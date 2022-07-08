Пес Патрон показав вибухонебезпечний предмет, який він знайшов під час служби

Пес-піротехнік Патрон продовжує активно працювати і шукати різні вибухонебезпечні предмети, щоб його колеги їх знешкодили і убезпечили життя людей навколо.

Собака похизувався в Instagram, який він знайшов снаряд. Колеги Патрона похвалили його за хорошу роботу.

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

"Дивіться, що знайшов. Називається "Ого, Патрончик, оце ти молодець". Так мені моя команда сказала", - написав пес.

Раніше Патрон знайшов інші вибухонебезпечні, які показав шанувальникам.

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

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