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Пес Патрон показав, як господар робить йому масаж

Пес Патрон показав, як господар робить йому масаж

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
429
Час на прочитання
1 хв
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Пес Патрон показав, як господар робить йому масаж

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

Собака-піротехнік розповів про домовленість зі своїм господарем.

Пес-сапер Патрон потішив підписників в Instagram цікавим відео. Собака зізнався, що у нього з його господарем Михайлом є домовленість: Патрон тиждень не гризе його капці, а Михайло за це йому робить масаж.

На відео чоловік масажує і гладить свого відомого домашнього улюбленця, а той насолоджується процесом.

"Я хочу, щоб ваші вихідні були саме такими: приємними і безтурботними. Всім безтурботний лизь", - підписав ролик собака.

Нагадаємо, раніше пес Патрон виклав фото з голлівудським актором Орландо Блумом.

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Дата публікації
Перегляди
429
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