Пес Патрон показав, як господар робить йому масаж

Пес-сапер Патрон потішив підписників в Instagram цікавим відео. Собака зізнався, що у нього з його господарем Михайлом є домовленість: Патрон тиждень не гризе його капці, а Михайло за це йому робить масаж.

На відео чоловік масажує і гладить свого відомого домашнього улюбленця, а той насолоджується процесом.

"Я хочу, щоб ваші вихідні були саме такими: приємними і безтурботними. Всім безтурботний лизь", - підписав ролик собака.

Нагадаємо, раніше пес Патрон виклав фото з голлівудським актором Орландо Блумом.

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