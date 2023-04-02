Пес Патрон показав, як господар робить йому масаж

Собака-піротехнік розповів про домовленість зі своїм господарем.
Пес-сапер Патрон потішив підписників в Instagram цікавим відео. Собака зізнався, що у нього з його господарем Михайлом є домовленість: Патрон тиждень не гризе його капці, а Михайло за це йому робить масаж.
На відео чоловік масажує і гладить свого відомого домашнього улюбленця, а той насолоджується процесом.
"Я хочу, щоб ваші вихідні були саме такими: приємними і безтурботними. Всім безтурботний лизь", - підписав ролик собака.
Нагадаємо, раніше пес Патрон виклав фото з голлівудським актором Орландо Блумом.
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