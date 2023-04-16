Пес Патрон показав знімки з паскою і крашанками

Пес Патрон опублікував в Instagram світлини, на яких він позує біля великодньої паски з крашанками та квітів у горщику.

Фото: Instagram пса Патрона

Фото: Instagram пса Патрона

У дописі собака поділився роздумами про Воскресіння:

"Христос Воскрес! Як я вже казав вам, ми з Томом живемо у віруючій сім‘ї. Тому ми знаємо багато про Бога, про Ісуса. Мої люди молились сьогодні і багато говорили про чудо з небес.

Я задумався про Воскресіння.

І про потаємний світ десь там, нагорі, де наші полеглі воїни продовжують боротись. Вже з іншими чортами. Бо без Бога немає диявола, як і навпаки. Я думаю, що там на небесах іде своя битва за людство, за Землю. Але Воскресіння Христове має символічне значення. Люди молились, очікуючи на чудо. І воно сталось.

Я знаю, що всі послали вже мільйони молитв на небеса. Але молитви — то не платіж в monobank, за секунду то не відбудеться. Як і без активних діянь. Інколи Всевишні сили допомагають нам, інколи і ми маємо допомогти їм.

Ми всі зараз допомагаємо силам небесним у неймовірній битві за людство. Донатами, молитвами, добрим словом і помислом. Віра — то не лише про церкву і традиції. Віра це, перш за все, про думки і дії. Про любов, про щирі співчуття і співпереживання.

Про милосердя. Я хочу всім подарувати світлий лизь. Такий, від якого стає на душі так легко і просто".

Фото: Instagram пса Патрона

Ще Патрон показав свого співмешканця – кота Тома, який також сфотографувався біля паски.

Фото: Instagram пса Патрона

"Том передає всім швидкий киць. Бо вже придумав план як незаконно причаститись ще одним шматочком свяченої ковбаски. То маю йти і відговорити його", - зазначив пес.

Нагадаємо, раніше собака-сапер показав, як пограв у шахи.

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