Пес Патрон показався в обіймах відомої співачки

Наталка Карпа опублікувала в Instagram милі світлини з найвідомішим собакою країни – Патроном. На них співачка обіймала пса-сапера, а той кайфував від цього. Фото були зроблені на тлі ялинки.

Наталка Карпа і пес Патрон / Фото: Instagram Наталки Карпи

"Вчора вдалось обійняти справжнього пса Патрона. Це справді була дуже приємна несподіванка! Ми до останнього не знали, чи вдасться організувати цю зустріч! Але, як там кажуть – вірте, люди, у дива!" – написала у дописі Наталка.

Наталка Карпа і пес Патрон / Фото: Instagram Наталки Карпи

Нагадаємо, пес Патрон похизувався новою іграшкою.

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