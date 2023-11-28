Пес Патрон показався в обіймах відомої співачки

Собаку-піротехніка обожнює багато зірок.
Наталка Карпа опублікувала в Instagram милі світлини з найвідомішим собакою країни – Патроном. На них співачка обіймала пса-сапера, а той кайфував від цього. Фото були зроблені на тлі ялинки.
"Вчора вдалось обійняти справжнього пса Патрона. Це справді була дуже приємна несподіванка! Ми до останнього не знали, чи вдасться організувати цю зустріч! Але, як там кажуть – вірте, люди, у дива!" – написала у дописі Наталка.
Нагадаємо, пес Патрон похизувався новою іграшкою.
Читайте також: