Пес Патрон у гарній вишиванці привітав всіх із Днем прапора

Пес-сапер Патрон привітав своїх фоловерів із Днем Державного прапора. В Instagram він опублікував світлини, на яких постав у гарній вишиванці. Позував він на тлі синьо-жовтого прапора.

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

У дописі собака зазначив, що український прапор є нашим ідентифікатором і кольором душі.

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

"Надзвичайно важливий день. Бо прапор — то не просто символ, не просто пантеон цього року. Прапор — це як колір душі, твій ідентифікатор. Ось якщо ти — то ти хоробрий, добрий, люблячий … власник супутника (навіть емоджі жовто-блакитні, помічали?).

Кажуть, що собаки бачать світ у блакитно-жовтих кольорах. Я нічого не можу сказати, бо я ж не знаю, які ще є кольори на вигляд. Я бачу прапор України, і мені він дуже подобається. Всім блакитно-жовтий лизь", - написав Патрон.

Нагадаємо, пес-сапер показав своє домашнє фото, на якому він відпочиває.

Читайте також: