Пес-сапер Патрон показав нове фото і поділився роздумами про долю

Пес-піротехнік Патрон опублікував Instagram своє нове і дуже миле фото, на якому він облизується.

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

У дописі собака поділився роздумами про долю.

"Останніми днями думаю про долю. Неначе десь в Голлівуді звільнили таких-собі сценаристів, і вони тепер "клепають" сюжети для долі. А вона така "ахахах, і на маленький Тайвань нападає Китай, оце смішинка, давайте! Прийнято!"

Інакше як пояснити ось це все? Чи бувало у вас таке, що доля підкидає вам сюрпризи, які з категорії "та таке не може бути!"? Це все вона, бо як ще пояснити, як у вашому житті виринають давнозабуті люди, чому на посаду, яка вам так сильно підходить беруть менш кваліфіковану людину, і чому коли ви так поспішаєте - ціла "вервечка" з червоних світлофорів?

23 лютого мої люди обговорювали можливу повномасштабну війну, і як люди в погонах обговорювали її дуже серйозно. Я ж думав, що цього статись не може, бо це проти законів логіки. Це тупо! Але, виявляється, що не все те, що тупо - не може трапитись насправді. А доля така: "Ага, ну це крутий поворот, ніхто не очікуватиме. Навчу їх любити те, що мають". Та ми любили!

Не факт, що доля підписана на мене та я хочу їй сказати: в Україні достобіса талановитих сценаристів. Найми собі когось вартісного, щоб не #оцевсе", - написав Патрон і послав підписникам свій доленосний цьом.

Нагадаємо, пес Патрон показав, як бавився на природі.

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