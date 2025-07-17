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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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П’ять років у шлюбі: чоловік принцеси Беатріс опублікував нове фото з дружиною на річницю їхнього весілля

17 липня святкують п’яту річницю весілля принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Беатріс з чоловіком Едоардо

Принцеса Беатріс з чоловіком Едоардо / © Instagram Эдоардо Мапеллі-Моцці

Пара одружилася 17 липня 2020 року в розпал пандемії коронавірусу на скромній церемонії в Королівській каплиці Всіх Святих у Королівській Ложі у Віндзорі. Це було останнє весілля, яке відвідав принц Філіп, герцог Единбурзький.

Того дня Беатріс йшла до вівтаря у вінтажній весільній сукні від Norman Hartnell, яку їй позичила бабуся королева Єлизавета II та тіарі з діамантами королеви Марії. Королева Єлизавета II цю тіару одягала на своє весілля з принцом Філіппом 1947 року.

Едоардо Мапеллі-Моцці та принцеса Беатріс / © Instagram Эдоардо Мапеллі-Моцці

Едоардо Мапеллі-Моцці та принцеса Беатріс / © Instagram Эдоардо Мапеллі-Моцці

«З 5-річчям мою неймовірну партнерку, найпрекраснішу та найдивовижнішу дружину! Я ціную кожен момент, проведений разом, і безмежно вдячний за наш шлях. Бажаю нам ще незліченних років, наповнених сміхом та любов’ю!

📸 Фото із Шотландії 🏴», — написав під знімком чоловік Беатріс Едоардо.

Пара, нагадаємо, виховує двох дочок — Сієнну та Афіну. А фотографії з їхнього королівського весілля ви можете подивитися ось тут.

Принцеса Беатріс із дочкою Афіною

Принцеса Беатріс із дочкою Афіною

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