П'ять років від дня смерті принца Філіпа: згадуємо, яким був чоловік королеви Єлизавети II

Він пішов із життя 9 квітня 2021 року у розпал пандемії та помер не від старості, хоча йому було 99 років.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принц Філіп

Принц Філіп / © ALS Association

Відомо, що в останні роки життя Єлизавета та Філіп провели значну кількість часу порізно. Принц Філіп офіційно вийшов на пенсію у серпні 2017 року, і за все життя він відвідав приблизно 22 219 публічних виходів.

Принц Філіп, 1956 рік / © Associated Press

З принцесою Єлизаветою вони познайомилися, коли їй було лише 13 років, що призвело до легендарної історії кохання та подальшої появи на світ їхніх чотирьох дітей: Чарльза, Анни, Ендрю та Едварда.

Королева Єлизавета та принц Філіпп зі старшими дітьми Чарльзом та Анною / © Associated Press

В останні роки життя принц влаштувався в котеджі Вуд-Фарм з п'ятьма спальнями в Сандрінгемі, куди останніми місяцями був засланий Ендрю Маунтбаттен-Віндзор після позбавлення титулів.

Королева Єлизавета та принц Філіпп / © Associated Press

Філіп любив кататися на кареті, багато читав і трохи займався живописом, пише Hello!. «Інколи королева їздила поїздом до Норфолку, щоб провести там вихідні. І знову вона дала йому повну свободу дій», - пише про королівську пару біограф Гьюго Вікерс.

Королева Єлизавета та принц Філіп у день коронації, червень 1953 року / © Associated Press

Він же нещодавно повідомив, що 2013 року у принца Філіпа діагностували рак підшлункової залози, і він боровся із хворобою вісім років, перш ніж помер 2021-го. Однак про справжню причину смерті герцога Единбурзького не було нічого відомо до 2026 року.

Королева Єлизавета і принц Філіп в останні роки їхнього шлюбу / © Getty Images

