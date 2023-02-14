Під час візиту Зеленського до короля Чарльза III шанувальники помітили на столі у монарха особливий портрет

Під час аудієнції, яка проходила в Букінгемському палаці в Лондоні, на столі у короля Чарльза стояла нова фотографія, де він зазнімкований разом зі своєю коханою дружиною.

Цей портрет Камілли та Чарльза був зроблений під час першого банкету, організованого королем у листопаді 2022 року на честь Сиріла Рамафоса, президента Південної Африки. Того вечора 75-річна Камілла сяяла в синій сукні з прозорими мереживними рукавами від Bruce Oldfield Couture, яку доповнила стрічкою Ордену Підв'язки. Саме цю сукню одягала Камілла на знімання фотосесії для журналу Vogue влітку, яку знімали на честь 75-річчя тоді ще герцогині Корнуольської.

Король Чарльз III та королева Камілла з президентом Південної Африки / Фото: Associated Press

Це перший офіційний портрет короля та королеви, який ми побачили від моменту, коли Чарльз III змінив на посаді Єлизавету II після її смерті у вересні 2022 року.

Портрет на столі у короля Чарльза III / Фото: Associated Press

Зазначимо, зустріч Зеленського та короля Чарльза ІІІ відбулася за зачиненими дверима, а сам монарх тепло вітав президента України і більше десяти секунд не відпускав руку під час привітання.

Король Чарльз та президент Зеленський / Фото: Associated Press

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