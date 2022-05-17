"Під киснем, але жити буде": у "ЗооПатрулі" розповіли про стан кішки Шафи з Бородянки

"Під киснем, але жити буде": у "ЗооПатрулі" розповіли про стан кішки Шафи з Бородянки

Кішка Шафа стала символом незламності українського народу. Тварина прожила понад два місяці у зруйнованій багатоповерхівці у Бородянці на 7-му поверсі. Без води, їжі та можливості вибратися.

На початку березня будинок зруйнували окупанти – до будівлі потрапила ракета. Тільки 2 травня люди, що проходили повз, помітили, що на одному з поверхів живе кіт. На допомогу прийшли бійці ДСНС та волонтери із "Зоопатрулю".

"Ми взагалі не розуміємо, як вона вижила, у неї шансів було нуль. Це справді феномен, диво", — розповідає співзасновник організації "ЗооПатруль" Дмитро Ревнюк.

Зараз Шафа під наглядом ветеринарів – живе у барокамері під киснем. Ця порода – перс – і у мирному житті має проблеми з легенями, тому зараз постраждали саме вони. Ветеринарний лікар Ярослав Тищенко каже, що її легені ще не повністю працюють, але Шафа житиме. І жити вдома.

Незважаючи на те, що до "ЗооПатруля" звернулися 12 псевдогосподарів тварини з вимогою терміново її віддати, організація змогла зв'язатися зі справжньою господаркою кішки – Анастасією, яка зараз перебуває на Закарпатті. Вона й розповіла, що кидати кішку, яку насправді звуть Глорія, не збиралася, просто так склалися обставини – вона вийшла на дві години навідатися до бабусі і вже не змогла повернутися додому. Анастасія мріє зустрітися з Шафою-Глорією, і скоро це станеться — як тільки кішка видужає.

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