Під мелодію Джона Ледженда: українська поетеса продекламувала на премії "Греммі" вірш-молитву про війну

Під мелодію Джона Ледженда: українська поетеса продекламувала на премії "Греммі" вірш-молитву про війну

Уродженка Луганщини Любов Якимчук виступила на найпрестижнішій музичній премії.

4 квітня у Лас-Вегасі минула 64-а церемонія вручення премії "Греммі". На ній відбувся перформанс, присвячений Україні. Під час нього українська поетеса Любов Якимчук прочитала вірш-молитву англійською мовою зі своєї збірки "Абрикоси Донбасу".

Любов Якимчук / Associated Press

Любов Якимчук і Джон Ледженд / Associated Press

Поетеса декламувала свій твір під мелодію композиції Free, яку грав Джон Ледженд. Музиканту акомпонувала одеська бандуристка Сюзанна Іглідан.

Міка Ньютон, Джон Ледженд і Сюзанна Іглідан / Getty Images

У перфомансі взяла участь також українська співачка Міка Ньютон, яка народилася у місті Бурштин в Івано-Франківській області.

Міка Ньютон, Джон Ледженд, Сюзанна Іглідан / Getty Images

Джон Ледженд опублікував їхню колаборацію на підтримку України у Twitter.

It was an honor to perform FREE tonight along with Lyuba Yakimchuk, Siuzanna Iglidan, Mika Newton, and our incredible choir. pic.twitter.com/7zYHep1mJG — John Legend (@johnlegend) April 4, 2022

"Для мене була честь сьогодні ввечері виступити БЕЗКОШТОВНО разом із Любою Якимчук, Сюзанною Іглідан, Мікою Ньютон та нашим неймовірним хором", - написав у дописі Джон.

На церемонії "Греммі" із промовою англійською мовою виступив також президент України Володимир Зеленський. Він розповів про страшну війну, яку Росія розв'язала на території України.

Нагадаємо, Любов Якимчук народилася у місті Первомайськ Луганської області. Через війну на сході України її рідні були вимушені переїхати на Полтавщину.

Збірку "Абрикоси Донбасу" видало "Видавництво Старого Лева" влітку 2015 року.

"Це книга віршів, які не лише проникають у душу, а й продирають нутро. Вони залишають наскрізні отвори у свідомості, крізь які прозирає та реальність, від якої хочеться затулитися долонями. Ці "Абрикоси Донбасу" достигають цілком в пору і смакують водночас гірко і солодко", - йдеться в анотації.

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