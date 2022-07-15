Під пісню "Стефанія": у Парижі Ейфелева вежа засяяла синьо-жовтими кольорами

У Франції під час святкування Дня взяття Бастилії "візитівку" столиці підсвітили кольорами українського стягу.

У Парижі у національне свято - День взяття Бастилії після військового параду відбулося світлове шоу з феєрверком. "Візитівка" французької столиці – Ейфелева вежа підсвічувалася різними кольорами. Засвітилася вона і синьо-жовтими кольорами на знак підтримки України.

Ейфелева вежа / Фото: Associated Press

Ейфелева вежа / Фото: Associated Press

Під час цього звучала пісня "Стефанія", з якою український гурт Kalush Orchestra переміг на мыжнародному конкурсі "Євробачення-2022".

Нагадаємо, на військовому параді були присутні президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон, яка постала у шовковій сукні від Модного дому Louis Vuitton довжини міді із зображенням ланцюжків та ключів.

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