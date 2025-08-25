Під прицілом папараці: Уельських з дітьми сфотографували в Шотландії

Принц Вільям і принцеса Кейт / © Getty Images

У неділю сімейство зазнімкували фотографи після прибуття до церкви Краті-Кірк на службу. Церква розташована неподалік королівської резиденції Балморал у Шотландії, де сім’я проводить канікули з монархом.

На фотографіях 43-річний Вільям сидить за кермом Range Rover, а Кейт, зображена поруч на пасажирському сидінні. 12-річний Джордж, 10-річна Шарлотта та 7-річний Луї розташувалися на задньому сидінні автомобіля.

Принц Вільям і принцеса Кейт з дітьми / © Getty Images

Принцеса Уельська була у вовняному картатому пальті Blaze Milano та капелюсі Lock & Co. Hatters, її волосся було розпущене, а у вухах були сережки-висячки. А принц Вільям був у сорочці і з краваткою, а зверху мабуть одягнув костюм.

Принцеса Шарлотта та принц Вільям / © Getty Images

Нагадаємо, останні тижні літа та перший місяць осені королівська родина проводить у маєтку Балморал. Воно стало їх улюбленим місцем відпочинку у теплі місяці ще з часів правління королеви Вікторії, чоловік якої, принц Альберт, придбав цей маєток 1852 року. Для відвідувачів у цей час замок закритий.