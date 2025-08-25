ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
175
Час на прочитання
1 хв

Під прицілом папараці: Уельських з дітьми сфотографували в Шотландії

Принц та принцеса Уельські вже прибули з дітьми на літній відпочинок до Шотландії.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принц Вільям та принцеса Кейт

Принц Вільям і принцеса Кейт / © Getty Images

У неділю сімейство зазнімкували фотографи після прибуття до церкви Краті-Кірк на службу. Церква розташована неподалік королівської резиденції Балморал у Шотландії, де сім’я проводить канікули з монархом.

На фотографіях 43-річний Вільям сидить за кермом Range Rover, а Кейт, зображена поруч на пасажирському сидінні. 12-річний Джордж, 10-річна Шарлотта та 7-річний Луї розташувалися на задньому сидінні автомобіля.

Принц Вільям і принцеса Кейт з дітьми / © Getty Images

Принц Вільям і принцеса Кейт з дітьми / © Getty Images

Принцеса Уельська була у вовняному картатому пальті Blaze Milano та капелюсі Lock & Co. Hatters, її волосся було розпущене, а у вухах були сережки-висячки. А принц Вільям був у сорочці і з краваткою, а зверху мабуть одягнув костюм.

Принцеса Шарлотта та принц Вільям / © Getty Images

Принцеса Шарлотта та принц Вільям / © Getty Images

Нагадаємо, останні тижні літа та перший місяць осені королівська родина проводить у маєтку Балморал. Воно стало їх улюбленим місцем відпочинку у теплі місяці ще з часів правління королеви Вікторії, чоловік якої, принц Альберт, придбав цей маєток 1852 року. Для відвідувачів у цей час замок закритий.

Замок Балморал у Шотландії / © Getty Images

Замок Балморал у Шотландії / © Getty Images

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie