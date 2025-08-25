- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 175
- Час на прочитання
- 1 хв
Під прицілом папараці: Уельських з дітьми сфотографували в Шотландії
Принц та принцеса Уельські вже прибули з дітьми на літній відпочинок до Шотландії.
У неділю сімейство зазнімкували фотографи після прибуття до церкви Краті-Кірк на службу. Церква розташована неподалік королівської резиденції Балморал у Шотландії, де сім’я проводить канікули з монархом.
На фотографіях 43-річний Вільям сидить за кермом Range Rover, а Кейт, зображена поруч на пасажирському сидінні. 12-річний Джордж, 10-річна Шарлотта та 7-річний Луї розташувалися на задньому сидінні автомобіля.
Принцеса Уельська була у вовняному картатому пальті Blaze Milano та капелюсі Lock & Co. Hatters, її волосся було розпущене, а у вухах були сережки-висячки. А принц Вільям був у сорочці і з краваткою, а зверху мабуть одягнув костюм.
Нагадаємо, останні тижні літа та перший місяць осені королівська родина проводить у маєтку Балморал. Воно стало їх улюбленим місцем відпочинку у теплі місяці ще з часів правління королеви Вікторії, чоловік якої, принц Альберт, придбав цей маєток 1852 року. Для відвідувачів у цей час замок закритий.