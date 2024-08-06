Під руку з мамою: король Філіп VI та королева Софія сходили до ресторану

Короля Філіпа VI та його 85-річну матір королеву Софію заскочили дорогою до ресторану Mia разом з іншими родичами. Його Величність був у білій сорочці вільного крою, чорних штанях і взутий у чорні кросівки. Королева Софія була в червоній блузці, яку поєднувала з широкими білими штанями та червоним шкіряним взуттям. Вечірній образ Софія доповнила численними прикрасами на шиї та сережками-висячками у вухах, зробила укладання та легкий макіяж.

Король Філіп VI з мамою королевою Софією / Фото: Getty Images

Раніше королева Софія була заскочена фотографами в морі, вона взяла участь у 42-му Кубку Іспанії з вітрильного спорту Copa del Rey Mapfre (Кубок Короля) на борту Omega V. Її син Філіп також брав участь у змаганнях, а потім сфотографувався з українським прапором.

Король Філіп VI / Фото: Getty Images

Читайте також: