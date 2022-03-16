Під звуки сирен: як українці одружуються під час війни, фотодобірка

Під звуки сирен: як українці одружуються під час війни, фотодобірка

Українці незламна нація. Навіть під час війни укладаються шлюби, народжуються діти, а люди будують плани на майбутнє.

Від моменту Російського вторгнення в Україну 24 лютого та до 15 березня 2022 року в Україні офіційно було зареєстровано 10683 шлюби. Ми зібрали деякі історії у фотографіях, щоб показати вам цих людей, адже вони захоплюють.

Це одруження військовослужбовців територіальних сил оборони України Лесі Іващенко та Валерія Філімонова на блокпосту у Києві відбулося 6 березня 2022 року. Серед гостей сам мер міста Віталій Кличко та його брат Володимир. Вони привітали наречених.

Весілля Лесі та Валерія / Associated Press

Весілля Лесі та Валерія / Associated Press

Леся та Володимир Кличко / Associated Press

Весілля Лесі та Валерія / Associated Press

Це Марія – медсестра гастроентерологічного центру Київської обласної клінічної лікарні та Дмитро – IT спеціаліст, волонтер! І вони люблять одне одного! І нічого не може змінити їхні плани, навіть війна! Вони одружилися на 5-й день війни.

У Дніпрі стало на одну молоду патрульну сім'ю більше. Чи думали патрульні Богдан Брусенко та Анжеліка Красильникова, що у них буде весілля у бронежилетах та зі зброєю?

2 березня у Києві одружилися начальник управління патрульної поліції Києва Юрій Зозуля та генеральний продюсер інформаційного мовлення Громадського мовлення Ангеліна Карякіна.

Ангеліна Карякіна та Юрій Зозуля

Ангеліна Карякіна та Юрій Зозуля

У Сарнах одружилися двоє нацгвардійців – бійці Олександр та Олеся із Західного територіального управління. Відео церемонії опублікували на сторінці Сарненської міської ради. В умовах військового стану весілля відбулося у забарикадованому приміщенні.

А на цих фото рятувальник із Одеської області та його наречена, донька рятівниці. Вони давно хотіли одружитися та готувалися, але війна внесла свої корективи. Друзі пари та колеги вирішили зробити їм справжній сюрприз та організували для них весілля.

В українському Херсоні 10 березня у Херсонській обласній клінічній лікарні одружилися лікарі-інтерни. Про це повідомив у своєму Facebook перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

Також за три тижні війни в Україні лише у Києві народилося 725 дітей : 388 хлопчиків та 337 дівчаток.

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