Підбадьорили бойовий дух: українські військові із запалом станцювали на камеру

Відео бійців ЗСУ підкорило користувачів Мережі.

У Мережі набирає популярності відео, на якому українські військові зі зброєю в руках із запалом танцюють під веселу мелодію.

Користувачі TikTok у захваті від наших захисників. Вони з радістю дивляться подібні відео, адже вони підбадьорюють бойовий дух.

"Слава Україні", "Слава ЗСУ! Дякуємо вам і низький уклін всім вам", "Дякую за настрій, хлопці! Бережіть себе!", "Так тримати", "Наші воїни найкращі", "Золотенькі наші, красені! Хац Бог вас оберігає! Повертайтеся з перемогою!", "Ви круті і відважні", "Хлопці, ви наші герої", - пишуть українці.

На сторінці alexhook2303 у TikTok є багато цікавих відео, які підкорюють користувачів, підіймають настрій, бойовий дух і вселяють віру у наше близьку перемогу.

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