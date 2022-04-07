Підбадьорили бойовий дух: українські військові із запалом станцювали на камеру

Відео бійців ЗСУ підкорило користувачів Мережі.
У Мережі набирає популярності відео, на якому українські військові зі зброєю в руках із запалом танцюють під веселу мелодію.
@alexhook2303 # # #война #Рек #Топ #ЗСУ #славаукраїні #украинатикток #Армия ♬ son original - ★le_general★
Користувачі TikTok у захваті від наших захисників. Вони з радістю дивляться подібні відео, адже вони підбадьорюють бойовий дух.
"Слава Україні", "Слава ЗСУ! Дякуємо вам і низький уклін всім вам", "Дякую за настрій, хлопці! Бережіть себе!", "Так тримати", "Наші воїни найкращі", "Золотенькі наші, красені! Хац Бог вас оберігає! Повертайтеся з перемогою!", "Ви круті і відважні", "Хлопці, ви наші герої", - пишуть українці.
На сторінці alexhook2303 у TikTok є багато цікавих відео, які підкорюють користувачів, підіймають настрій, бойовий дух і вселяють віру у наше близьку перемогу.
@alexhook2303 # # #война #Рек #Топ #ЗСУ #славаукраїні #украинатикток #Армия ♬ 卡点必备曲调 - DJ阿金
@alexhook2303 # # #Топ #Рек #война #украинатикток #славаукраїні #славаукраїні #ЗСУ #украинатикток ♬ оригинальный звук - Дима Зайченко
@alexhook2303 # # #Топ #Рек #война #украинатикток #славаукраїні #ЗСУ ♬ dashatm19_ - dashatm19
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