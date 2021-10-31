Піддані стурбовані: королева Єлизавета ІІ не з'явиться на публіці ще два тижні

Піддані стурбовані: королева Єлизавета ІІ не з'явиться на публіці ще два тижні

Стан здоров'я королеви Єлизавети II викликає занепокоєння, а її піддані переживають за монархиню.

Повідомляється, що Її Величність скасувала виступ на фестивалі пам'яті за рекомендацією лікаря. Минулого тижня Єлизавета II провела ніч у лікарні короля Едуарда VII, після результатів обстеження лікарі рекомендували їй двотижневий відпочинок. Через це монархині довелося скасувати свою появу на Фестивалі пам'яті, який має відбутися 13 листопада, та деякі інші заходи.

Королева Єлизавета II / Associated Press

У заяві Букінгемського палацу говорилося: "Лікарі Її Величності порадили їй продовжувати відпочинок, принаймні протягом наступних двох тижнів. Лікарі повідомили, що Її Величність може продовжувати виконувати легкі, офісні обов'язки протягом цього часу, включаючи деякі віртуальні аудієнції, але не здійснювати жодних офіційних візитів. Її Величність шкодує, що це означає, що вона не зможе бути присутньою на Фестивалі пам'яті наступного тижня".

Королева Єлизавета II під час нещодавньої аудієнції / Getty Images

Проте повідомляється, що Єлизавета II все одно має намір бути присутньою на Національній службі пам'яті у Неділю 14 листопада 2021 року.

Нагадаємо, раніше королева скасувала свою появу на вечірньому прийомі Конференції ООН зі зміни клімату COP26, яка відбудеться у понеділок, 1 листопада, у Глазго. Але королева виступить з відеозверненням до делегатів, що зберуться.

Читайте також:

Зазнає дискомфорту: королева Єлизавета II змушена була відмовитися від улюбленого заняття

У синій сукні та з діамантовою брошкою: представлений новий портрет королеви Єлизавети II

Бадьора і в гарній сукні: королева Єлизавета II вийшла на зв'язок із Віндзорського замку

Архівні фото королеви Єлизавети II і її сім'ї (23 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання