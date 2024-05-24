Піде стопами батька: принц Вільям розповів про майбутнє принца Джорджа

Майбутнє 10-річного принца Джорджа вже давно визначено з урахуванням його можливого сходження на престол, але принц Вільям натякнув, що його син також може піти військовим шляхом.

На нещодавній вечірці в саду Букінгемського палацу Вільям вступив у жваву бесіду з командиром ескадрильї Кріссі Лейсі з Королівських ВПС Конінгсбі, сказавши, що Джордж виявив великий інтерес до авіації.

Принц Джордж і принц Вільям / Фото: Getty Images

Під час розмови Вільям припустив, що Джордж є "потенційним пілотом в майбутньому" і йому буде приємно відвідати центр ВПС Великої Британії, пише express.co.uk.

Нагадаємо, минулого літа, під час несподіваного відвідування Royal International Air Tattoo у RAF Fairford, Джордж був досить схвильований, побувавши на найбільшому у світі військовому авіашоу. А дебютував на цьому заході юний принц ще 2016-го року, коли йому було лише два з половиною роки. Говорять, навіть у такому ніжному віці принц міг точно ідентифікувати деякі частини літака.

Принц Джордж, принц Вільям та принцеса Кейт / Фото: Getty Images

Також Джордж любить ходити на футбол, його часто бачать на трибунах разом з Вільямом, коли вони приїжджають повболівати за їхню улюблену команду "Астон Віллу".

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