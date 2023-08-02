Підгледіли папараці: подружжя Байденів відпочило на пляжі

Джо і Джилл Байдени люблять відпочивати на пляжі у Рехобот-Біч.

Папараці заскочили президента США Джо Байдена і його дружину Джилл Байден під час відпочинку на пляжі в Рехобот-Біч, штат Делавер.

Подружжя лежало на шезлонгах під великою парасолькою і читало.

Джо і Джилл Байдени / Фото: Associated Press

Джо був одягнений у чорну футболку і бейсболку, а Джилл – у синє вбрання і сіру бейсболку, поряд на піску лежали в'єтнамки.

Джо і Джилл Байдени / Фото: Associated Press

Джо і Джилл Байдени / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Джилл Байден на зустріч зі своєю французькою колегою одягла блакитний штанний костюм і блузку такого самого кольору. Взута вона була у бежеві слінгбеки від Valentino на шпильках.

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