Підгледіли папараці: подружжя Байденів відпочило на пляжі

Джо і Джилл Байдени люблять відпочивати на пляжі у Рехобот-Біч.
Папараці заскочили президента США Джо Байдена і його дружину Джилл Байден під час відпочинку на пляжі в Рехобот-Біч, штат Делавер.
Подружжя лежало на шезлонгах під великою парасолькою і читало.
Джо був одягнений у чорну футболку і бейсболку, а Джилл – у синє вбрання і сіру бейсболку, поряд на піску лежали в'єтнамки.
Нагадаємо, Джилл Байден на зустріч зі своєю французькою колегою одягла блакитний штанний костюм і блузку такого самого кольору. Взута вона була у бежеві слінгбеки від Valentino на шпильках.
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