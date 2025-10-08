Підібрала аксесуари одного кольору: королева Данії з’явилася на відкритті парламенту в елегантному луку

Король Фредерік і королева Мері / © Getty Images

Реклама

Король Фредерік і королева Мері відвідали відкриття парламентського року в палаці Крістіансборг у Копенгагені. Також на цьому урочистому заході з’явилися принцеса Бенедикта і королева Маргрете.

З цієї нагоди королева Мері одягла креповий трикотажний жакет-халат від бренду Scanlan Theodore і кремову жакардову спідницю від Lunatica Milano довжини міді.

Король Фредерік і королева Мері / © Getty Images

Волосся королева вклала в елегантну зачіску-пучок і доповнила її також невеликим капелюшком кольору марсала, що поєднувався з її сумкою-клатчем, рукавичками й туфлями. Шику образу надавали прикраси — набір із діамантами й перлами, який включав брошку, каблучку й сережки. Це прикраси з колекції The Danish Pearl Poire Parure.

Реклама

Також королева Мері сходила цього тижня на концерт. Її Величність з такої нагоди одягла двобортний піджак-смокінг з шовковими лацканами від Paul Smith і водолазку з бавовняного мережива від амстердамського бренду Róhe.

Королева Мері йде на концерт / © Getty Images