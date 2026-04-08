ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
198
Час на прочитання
1 хв

Підібрала яскраву блузку до стриманого костюма: королева Летиція на святковому заході

Після поновлення офіційних заходів та великодніх канікул королева Летиція головувала на святкуванні 10-річчя програми «Молоді таланти» у Торговій палаті Іспанії в Мадриді.

Автор публікації
Ольга Кузьменко
Королева Летиція

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція з’явилася на заході знову у штанному костюмі кольору слонової кістки. А головною родзинкою її образу, безсумнівно, стала шовкова блузка від Hugo Boss зі злегка призібраним коміром-стійкою та яскравим геометричним принтом, що поєднує помаранчевий, ніжно-рожевий та білий кольори.

Її Величність взула балетки від Sezane бордового кольору. Що стосується прикрас, то Летиція обрала сережки у формі зірок від бренду Singularu із позолоченої сталі, вартістю 18 євро та на пальці носила улюблену каблучку від Coreterno. Волосся королева розпустила та зробила макіяж у рожевих відтінках, а також рожевий блиск нанесла на губи.

Королева Летиція та Іоланда Діас / © Getty Images

Королева розділила увагу публіки з другою віце-президенткою Іоландою Діас, яка також обрала сміливу кольорову гаму, одягнувшись у яскраво-рожевий штанний костюм.

Дата публікації
Кількість переглядів
198
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie