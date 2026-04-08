Підібрала яскраву блузку до стриманого костюма: королева Летиція на святковому заході

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція з’явилася на заході знову у штанному костюмі кольору слонової кістки. А головною родзинкою її образу, безсумнівно, стала шовкова блузка від Hugo Boss зі злегка призібраним коміром-стійкою та яскравим геометричним принтом, що поєднує помаранчевий, ніжно-рожевий та білий кольори.

Її Величність взула балетки від Sezane бордового кольору. Що стосується прикрас, то Летиція обрала сережки у формі зірок від бренду Singularu із позолоченої сталі, вартістю 18 євро та на пальці носила улюблену каблучку від Coreterno. Волосся королева розпустила та зробила макіяж у рожевих відтінках, а також рожевий блиск нанесла на губи.

Королева Летиція та Іоланда Діас / © Getty Images

Королева розділила увагу публіки з другою віце-президенткою Іоландою Діас, яка також обрала сміливу кольорову гаму, одягнувшись у яскраво-рожевий штанний костюм.