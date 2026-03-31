Підібрала капелюх до тону сукні: королева Максима з’явилася на зустрічі у Гаазі
Королева Нідерландів Максима розпочала тиждень із активної роботи.
Її Величність відвідала святкування 70-річчя Oxfam Novib у Гаазі. Організація від 1956 року займається боротьбою з бідністю, нерівністю та несправедливістю, працюючи у 34 країнах світу.
Королева приїхала на зустріч у теракотовій сукні та капелюсі, підібраному їй до тону, а також взула лаковані туфлі на підборах. У неї був зроблений виразний макіяж очей, а у вухах сережки-висячки з каміння. Також Максима взяла з собою маленький клатч і одягла золотий браслет із великих ланок.
Учора, 31 березня, королева Максима та її чоловік король Віллем-Олександр святкували 25-річчя від дня заручин. Ми ж згадували, яким був той день для королівського подружжя багато років тому.