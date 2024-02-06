Підібрала пальто до тону сукні: королева Матильда в елегантному луку приїхала на робочу зустріч

Матильда побувала у некомерційній організації GoodPlanet Belgium, яка займається освітою на користь сталого розвитку. Вона зустрілася з дітьми та співробітниками, а вони продемонстрували їй свої кулінарні навички.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Сьогодні на королеві була строката сукня і таке саме пальто, під пахвою вона тримала мініатюрний оксамитовий клатч, а свій образ доповнила сережками-висячками, кількома браслетами і годинником на зап'ястя, лаконічним укладанням і скромним макіяжем.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно королева Матильда разом зі своїм чоловіком королем Філіпом побували на урочистому прийомі у замку Лакен у Брюсселі. Там дружина монарха з'явилася в молочно-білій блузі з чорним квітковим принтом від Maison Natan, чорних штанах з високою талією та поясом та туфлях-човниках із замші на підборах.

Королева Матильда та король Філіп / Фото: Getty Images

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