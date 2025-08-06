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Підібрала вбрання під лук матері-королеви: інфанта Софія із сім’єю сходила на виставку
Інфанта Софія разом із сестрою принцесою Леонор та батьками — королем Філіпом VI та королевою Летицією активно проводять дозвілля на Майорці.
Іспанська королівська родина, нагадаємо, проводить відпустку у Пальма-де-Майорці. Учора 18-річна інфанта Софія приєдналася до сестри та батьків на виставці Жоана Міро «Пейзаж Міро» у галереї La Lonja.
Дівчина обрала для світського виходу вбрання, яке чудово гармоніювало з рожевим сарафаном від Boss її мами королеви — це була сукня приглушено-жовтого кольору з рожевим принтом від Babbaki. Образ інфанта доповнила шкіряними коричневими сандалями на пласкій підошві від Eli1957 та білою плетеною сумкою Deco Etxe.
Софія розпустила волосся і заплела зверху дві тонкі кіски. До речі, вона майже завжди носить розпущене волосся і раніше ми розповідали чому. На її обличчі був легкий макіяж очей, і вона нафарбувала губи помадою.