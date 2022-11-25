Підібрала все за кольором: королева Максима в ідеальному яскравому образі вийшла у світ

Королева Нідерландів Максима знову в яскравому луку з'явилася на публічному заході в Гаазі.

Вчора Її Величність відвідала ювілей мультикультурної мережі для державних службовців при Міністерстві внутрішніх справ.

Цього дня Максима обрала для виходу яскраве вбрання та знову не залишилася непоміченою. На королеві було вовняне пальто від Maison Valentino, під яким була сукня кольору стиглої вишні Natan Couture, талія була підкреслена широким коричневим поясом. Клатч королеви був теж від цього бренду.

Взута королева була у високі шкіряні чоботи на підборах від Gianvito Rossi, а до них у тон були підібрані шкіряні рукавички.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Максима, як завжди, доповнила свій образ масивними сережками, зробила насичений макіяж очей, а відтінок помади підібрала під тон свого аутфіту. Також на голові у Її Величності був капелюх.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Днями, нагадаємо, королева Максима відвідала Амстердамський музей тропіків на виставці "Наша колоніальна спадщина". Виставка присвячена колоніальній історії в Індонезії, Суринамі та карибських частинах Королівства і триває в Амстердамі.

Королева Максима / Фото: Getty Images

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