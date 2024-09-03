Підібрала жакет під колір каменя на пальці: королева Матильда повернулася з відпустки

Королева Бельгії Матильда повернулася до виконання своїх обов'язків після літньої відпустки.

Її Величність відвідала Фламандський інститут моря (VLIZ) в Остенді. Використовуючи інноваційні методи, цей інститут досліджує способи збереження морів та океанів, забезпечення їх стійкого використання та розробки заходів щодо захисту морських та прибережних екосистем, а також запобігання та скорочення забруднення морського середовища.

Королева одягла молочний топ, білі штани-кльош у поєднанні з кросівками на платформі та була у синьому жакеті. До аутфіту Матильда підібрала сині сережки-висячки і одягла свою заручальну каблучку з сапфіром. У скриньці королеви дві розкішні заручальні каблучки, але найчастіше вона носить саме сапфірову. Світле волосся Її Величність уклала і зробила легкий денний макіяж.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Нагадаємо, її колега з Нідерландів королева Максима також з'явилася на публічному заході, відвідавши Лейденський університет. І обрала для цього виходу новий яскравий лук.

Читайте також:

Красиві і ніжні образи бельгійської королеви Матильди (12 фото)