Підігріла інтерес публіки: Меган Маркл показала, що буде у її новому шоу

Меган Маркл напередодні запуску нового серіалу на Netflix поділилася в Instagram уривками з шоу.

Герцогиня Сассекська поділилася закулісними кадрами зі свого шоу на Netflix у відео, опублікованому на її нещодавно запущеній сторінці в Instagram.

Коротке відео показує Меган у Монтесіто, з її командою та запрошеними зірками. Герцогиню Сассекскую можна побачити, коли вона танцює на кухні, або займається бджільництвом та випічкою. Миле відео завершується коротким камео принца Гаррі поруч із нею, коли вони разом йдуть зі знімального майданчика та виходять на вулицю.

Шоу Меган Маркл, фото: Netflix

"Залишилося шість днів до запуску нашого шоу на @netflix! Вшановуємо команду та всіх, хто допоміг зробити це можливим! Починається зворотний відлік", — написала вона у підписі.

Нагадаємо, шоу "З любов'ю, Меган" вийде на стрімінговому сервісі 4 березня, за два місяці після початкової дати прем'єри, яку Меган перенесла через лісові пожежі в Лос-Анджелесі.

Нагадаємо, нещодавно на Маркл обрушився черговий шквал критики за те, що вона нібито скопіювала ідею шоу у Памели Андерсон, яка запустила проєкт кількома тижнями раніше.

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