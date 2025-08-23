- Дата публікації
Категорія
Суспільство
Підкорює хвилю: Меган Маркл показала, як принц Гаррі досяг успіху в заняттях серфінгом
Герцогиня Сассекська похвалила свого чоловіка принца Гаррі за його навички серфінгу, опублікувавши нове відео у Instagram.
Меган поділилася рідкісним відеороликом, показавши, як її чоловік Гаррі займається серфінгом під пісню «Whatta Man» гурту Salt-N-Pepa за участю En Vogue.
«Ми перериваємо вашу звичайну програму, щоб донести до вас це важливе повідомлення: 🦊», — написала Меган під роликом на своїй особистій сторінці в Instagram.
На відео знято 40-річного принца Гаррі, який займається серфінгом, майстерно керує хвилями. Це хобі, яким принц захопився відмоменту переїзду до Каліфорнії 2020 року.
Нагадаємо, що Меган подарувала чоловікові уроки серфінгу на його 36-й день народження, але тільки зараз Гаррі наважився ними скористатися. Серфінгом захоплюється і 6-річний син пари — принц Арчі.
Це не перше відео із занять, яке з’явилося у соцмережах.