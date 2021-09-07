Підкреслила декольте і відкрила плечі: королева Летиція на церемонії

Іспанська королева Летиція повернулася до активної роботи після літніх канікул і тривалої відпустки.

Вчора, 6 вересня, Її Величність відвідала церемонію вручення нагород Retina Eco і була зазнімкована фотографами, коли приїхала до Фонду Джінера де Лос Ріос в Мадриді.

Королева Летиція / Getty Images

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48-річна Летиція вибрала для свого виходу чорну сукню-міді з котону. Вбрання було з глибоким V-подібним декольте і зі злегка приспущеними плечима, а ще короткими рукавами і невеликим розрізом ззаду. Доповнила образ королева чорними туфлями з відкритою п'ятою і на застібках, в руці тримала чорний клатч, на пальці у неї сяяла улюблена каблучка від Karen Hallam, а у вухах — золоті сережки-підвіски.

Сиві пасма волосся королева Летиція як і раніше не зафарбовує, волосся у неї було розпущене, а на обличчі була захисна маска. Цим аксесуаром, який став обов'язковим для всіх людей на планеті в зв'язку з пандемією, королева Летиція не нехтує.

Королева Летиція / Getty Images

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